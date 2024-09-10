Martin Wolf: Fed‘in faiz indirmesi Türkiye’ye yarar, hayat biraz daha kolaylaşır

CNBC-e’nin haberine göre Financial Times Başyazarı Martin Wolf, Fed ve ECB'nin faiz indirim beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Wolf’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*(Fed) Bana kalırsa şu an bir şey söylemek için erken, tahmin etmek zor. Eğer 50 bp indirim olursa şaşırmazdım diyebilirim. Bu durumda ekonomik sorunları bırakın politik sorunlar da ortaya çıkacaktır. Trump geldiği zaman demokratlara yardım etmenin politik bir hamle olduğunu söyleyecektir. Fed bunu kabul etmeyecektir. Benim tahminim 25 bp’lik bir indirim ancak daha fazla olursa da anlaşılır.

*ECB, yeni bir faiz indirimi için önce bütçeye bakmak isteyecek. Avrupa’nın faiz indirim için Fed’den daha güçlü sebepleri var. Avrupa’da enflasyona kıyasla faizler çok yüksek kaldı. Bu hafta Avrupa’da faiz indirimi bekliyorum*

"Fed’in faizi indirmesi Türkiye’ye yarar diyebiliriz"

*Fed’in faizi indirmesi Türkiye’ye yarar diyebiliriz. Özellikle ilk bakılan nokta iç piyasadaki oranlar olsa da Türkiye için dış piyasadaki oranlar da her zaman önemli olmuştur. Türkiye sermaye açısından biraz yıpranmaya müsait. Fed'in faiz indirmesi kurlar üzerinde baskıyı hafifletir. Türkiye için hayat biraz daha kolaylaşır.

*Türkiye’nin hem ekonomik hem de politik olarak stabil olması gerekiyor. Çin var bir de Hindistan var. Bu ikisi bu ekonomilerin devleri. Ancak diğer büyük gelişen piyasa ekonomilerine bakacak olursak mesela Meksika, Endonezya, Brezilya ve Türkiye. Bunlar büyük gelişen piyasa ekonomileri olarak öne çıkıyor. Bana kalırsa iki dev ekonomiden sonra Türkiye dikkat çekiyor.