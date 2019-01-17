May, Brexit çıkmazına çözüm arıyor

17 Ocak 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün parlamentoda hükümeti için yapılan güven oylamasını kazandı ve ardından tüm partilerin milletvekillerini Brexit anlaşması konusundaki kilitlenmeyi kırmak için birleşmeye çağırdı.

May'in Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit anlaşmasının bir gün önce reddedildiği Avam Kamarası'nda, May hükümetine güvensizlik oyu kullanan 306 parlamentere karşı 325 üye başbakanı destekledi.

Üyeliğinin sona ereceği 29 Mart tarihi yaklaşırken İngiltere'nin 1973 yılına katıldığı AB'den nasıl çıkacağı, hatta çıkıp çıkmayacağı bile belli değil.

Oylamadan sonra konuşan May, 2016 Brexit referandumunun sonucunu gerçekleştirecek bir çözüm bulmanın parlamentonun görevi olduğunu söyledi.

May, başbakanlık makamına gelişinde yaptığı açıklamada da, "Milletvekilleri neyi istemediklerini gösterdiğine göre, artık hepimiz parlamentonun ne istediğini belirlemek için yapıcı bir biçimde çalışmalıyız. Bunun için her partinin milletvekillerini ilerleme sağlamak için bir yol bulmak amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. Artık kendi çıkarlarımızı bir kenara bırakma zamandır" dedi.

May daha sonra bazı parti liderleriyle bir araya geldi ancak ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, anlaşmasız Brexit ihtimali masadan kalkmadıkça, böyle bir görüşmeye katılmayacağını söyledi.

İşçi Partisi AB ile kalıcı bir gümrük birliği, tek pazar ilişkisinin devamı ve işçilerle tüketiciler için daha fazla güvence istiyor.

May'in sözcüsü ise Başbakanın anlaşmasız Brexit ihtimalini gözardı etmediğini ve AB gümrük birliğinden çıkmanın hükümet politikası olduğunu söyledi. May karşıtı çevreler, bunun başbakanın parlamentoda reddedilen çıkış anlaşmasından vazgeçmeyeceği anlamına geldiğini belirttiler.

Kaynak: Reuters