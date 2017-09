May ve Merkel görüştü

29 Eylül 2017

Estonya'nın başkenti Tallin'deki Avrupa Birliği (AB) dijital zirvesinde bir araya gelen Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Alman mevkidaşı Angela Merkel'in görüşmesinde İran, bölgesel ve küresel güvenlik ile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma (Brexit) müzakereleri ele alındı.

Ayrıca May'in, Merkel'in Almanya'da geçen hafta yapılan genel seçimdeki başarısı nedeniyle tebrik ettiği ifade edildi.

İki lider İran'la yapılan nükleer anlaşmanın bölgesel ve küresel güvenliğin sürdürülmesindeki önemi üzerine anlaştı.

May, ülkesinin AB'den ayrılmasından sonra da AB'nin en güçlü dostu ve ortağı olma kararlılığını yinelerken, geçen hafta Floransa'da yaptığı konuşmayla müzakerelere itici güç sağmak istediğini kaydetti. May, AB üyesi ülkelerin, konuşmasında ortaya koyduğu yaklaşıma yapıcı tepki verdiğini vurguladı.

Merkel de Floransa konuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen hafta içinde müzakerelerde iyi ilerleme sağlandığına dikkati çekti.

İki lider de Birleşik Krallık ve AB vatandaşlarının karşılıklı hakları sorununun ilk fırsatta çözüme kavuşturulmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

Vatandaşların hakları konusunda AB ile varılacak anlaşmayı Birleşik Krallık'ın iç hukuku haline getirme sözünü yinelerken, Brexit sonrasında geçiş süreci üzerinde anlaşılmasının da başta iş dünyası olmak üzere herkesi belirsizlikten koruyacağına işaret etti.

May, AB bütçesine taahhütlerini yerine getireceğini ilan etmişti

May, geçen hafta İtalya'nın Floransa kentinde yaptığı konuşmada, ülkesinin yeni Brexit yaklaşımını ortaya koymuştu. Brexit müzakerelerinin tamamlanmasının ardından geçiş süreci olmasını istediğini anlatan May, ülkesinin AB bütçesine taahhütlerini yerine getireceğini ilan etmişti.

May, Birleşik Krallık'ta yaşayan 3 milyon civarındaki AB vatandaşının hakları konusunda AB ile yapılacak anlaşmayı ülkesinin yasal mevzuatına aktaracağını anlatan May, mahkemelerin de buna uygun olarak karar vereceğini vadetmişti. May, AB ülkelerinde yaşayan 1 milyon civarındaki İngiliz vatandaşı için de benzeri garanti verilmesini beklediklerini vurgulamıştı.

AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk bu hafta yaptıkları açıklamalarda, May'in konuşmasını olumlu bulduklarını ancak müzakerelerde yeterli ilerlemenin hala sağlanamadığını vurgulamıştı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50. maddesini mart ayında işleten Birleşik Krallık, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. Brexit müzakerelerinin Mart 2019'da tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA