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McGurk: DEAŞ'lı teröristler teslim oluyor

ABD'nin Koalisyon Özel Temsilcisi McGurk,Havija köyünün geri alınmasından sonra DEAŞ'lı teröristlerin teslim olduğunu açıkladı.

McGurk: DEAŞ'lı teröristler teslim oluyor
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ABD'nin Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk, 2014 yılında bu yana IŞİD militanlarının kontrolü altında bulunan Havija köyünün Irak güvenlik güçleri tarafından geri alınmasından sonra Twitter hesabından, DEAŞ'lı teröristlerin hızla teslim olduklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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