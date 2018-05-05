Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor

05 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türk doktor Mehmet Öz'ü kendisine bağlı Spor, Sağlık ve Beslenme Konseyi üyeliğine iki yıllığına aday gösterdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın bazı idari kurullarda gerçekleştirmek istediği atamalara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre Trump, ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz'ü iki yıllığına Spor, Sağlık ve Beslenme Konseyi üyeliğine aday gösterdi.

Öz, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu konseyde "gençlerin yaşam tarzını geliştirmek için hizmet etme konusunda" sabırsızlandığını ifade etti.

Konseye dahil olduğunda sağlıklı beslenme ve egzersiz konularında Amerikan halkına tavsiyelerde bulunacak doktor Öz, özellikle beslenme ve diyet konularındaki önerileriyle tanınıyor.

Aynı konseyde Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın antrenörü Bill Belichick ile "Incredible Hulk" isimli kült dizinin başrol oyuncusu Lou Ferrigno gibi isimler de yer alıyor.

1956'da kurulan ve Sağlık Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren konsey, Amerikan halkının sağlıklı yaşam sürmesine katkı sağlayacak konularda yol gösterecek çalışmalar yapıyor.

Kaynak: AA