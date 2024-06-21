Meksika'da 155 kişi aşırı sıcaktan dolayı hayatını kaybetti

Meksika'da, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyesi azalıyor. Çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde 2024'ün başından bu yana 155 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aştı.

Sağlık Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, sadece 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2 bin 567 kişinin de güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.

Kavurucu sıcak 5 Ekim'e kadar sürecek

Yetkililer, kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.