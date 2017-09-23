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Meksika'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşamadı.

Meksika'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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Meksika'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Oaxaca eyaletine bağlı Matias Romero'nun 18 kilometre güneydoğusundaki depremin, 32 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Başkent Meksiko'da da hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA

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