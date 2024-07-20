Merapi Yanardağı'nın alarm durumu devam ediyor

Jeolojik Afet Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BPPTKG) tarafından yayınlanan rapora göre, deniz seviyesinden 2.968 metre yükseklikteki Merapi Dağı'nda, maksimum 1600 metre fırlatma mesafesine sahip 13 akkor lav akıntısı meydana gelmiş olup, 3. seviyedeki alarm durumu devam ediyor.