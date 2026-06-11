Mercedes-Benz insansız hava araçlarına karşı savunma silahı üretiyor

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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, insansız hava araçlarını etkisiz hale getiren savunma sistemleri geliştirmek amacıyla yerli yeni girişim Tytan Technologies firması ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ILA 2026 kapsamında taraflar arasında resmi bir niyet mektubu imzalandı.

Anlaşma uyarınca otomotiv devi, küçük ölçekli insansız hava araçlarını hedef alan mobil hava savunma sistemleri için özel askeri araç üretimi gerçekleştirecek. Şirket yaptığı resmi açıklamada, G-Class ve Sprinter modellerini temel alarak insanların ve kritik altyapı tesislerinin korunmasına yönelik araç tabanlı dron savunma platformlarına odaklanacağını duyurdu. Stuttgart merkezli üreticinin bu hamlesi, yapısal krizlerle boğuşan Avrupa otomotiv sektöründe hayatta kalma mücadelesi veren üreticilerin savunma sanayisine yöneldiği son dönemi net bir şekilde örneklendiriyor.

Avrupa otomotiv sektörü savunma sanayisine yöneliyor

Avrupa genelinde otomotiv sektörü oyuncuları, elektrikli araçlara yönelik küresel talebin yavaşlaması, Çinli rakipler karşısında yaşanan pazar payı kayıpları ve yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle derin bir daralma yaşıyor. Sektördeki satış hacimleri pandemi öncesi dönemdeki seviyelerin oldukça altında seyretmeye devam ediyor.

Bu yapısal kriz ortamında Renault firması, Mart ayında askeri ve sivil kullanım için karada faaliyet gösteren bir insansız araç geliştirdiğini duyururken, Ocak ayında ise Fransa genelinde hava dronları üretmek için savunma grubu Turgis Gaillard ile ortaklık kurdu. Benzer şekilde Volkswagen şirketi, füze savunma sistemleri için parça üretmek amacıyla İsrailli savunma firması Rafael ile resmi bir iyi niyet mektubu imzalayarak askeri üretime geçiş yaptı. Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgal girişimi sonrasında büyük bir büyüme ivmesi yakalayan savunma sanayisi, Avrupa kıtasının askeri üretimde kendi kendine yetme zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

Almanya Savunma Bakanlığı sivil ve askeri şirketleri buluşturuyor

Otomotiv iş gücünün sahip olduğu teknik becerilerin askeri üretim hatlarına kolayca aktarılabilmesi, fabrikaların savunma sanayisine entegrasyonunu operasyonel olarak hızlandırıyor. Almanya Savunma Bakanlığı, köklü savunma şirketlerini yeni girişimler ve sivil sektör temsilcileriyle bir araya getiren kurumsal bir eşleştirme platformunu devreye aldı. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, sivil sanayi birikimini askeri yeteneklerle birleştirmeyi hedeflediklerini doğruladı.

Otomotiv şirketleri tarihsel süreçte İkinci Dünya Savaşı döneminde de sivil üretimi tamamen durdurarak askeri araç, uçak motoru, silah ve mühimmat üretimine odaklanmıştı. Günümüzde yaşanan pazar daralması, küresel üreticileri dönüm noktası niteliğindeki bu tarihsel askeri üretim modeline yeniden dönmeye mecbur bırakıyor.