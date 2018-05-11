Merkel: İran kararı, uluslararası düzene güveni zedeledi

11 Mayıs 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme yönünde aldığı kararın uluslararası düzene olan güveni zedelediğini söyledi.

Merkel, Münster kentinde düzenlenen 101. Alman Katolikler Günü'nde katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının endişeye ve üzüntüye sebep olduğunu belirtti.

Bu anlaşmanın 12 yıl yapılan çalışma sonucu ortaya çıktığına işaret eden Merkel, anlaşmanın mükemmel olmadığını, İran ile ilgili endişe verecek balistik füze programı ve Suriye'deki rolü gibi başka konularının da bulunduğunu kaydetti.

Yine de üzerinde anlaşılan ve BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle kabul edilen nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılmanın doğru olmadığına inandığını ifade eden Merkel, "Bu uluslararası düzene güveni zedeliyor" dedi.

Yemen’deki gelişmelere de dikkati çeken Merkel, "Biz çok fazla Suriye’ye konsantreyiz. Yemen’de belki 15 ila 17 milyon insan açlıktan muzdarip. Bize görüntüler gelmediği için şu an bundan etkilenmiyoruz. Bu inanılmaz bir felaket. Burada İran'ın da büyük oranda sorumluluğu var" diye konuştu.

Ukrayna'daki duruma da değerlendiren Merkel, burada sonuca ulaşılmamasının sıkıcı olduğunu belirtti.

Ukrayna'da gerilimin yükselmesinin engellendiğine işaret eden Merkel, "Ancak herhangi bir gün gerçek ateşkes olmadı. Hemen hemen her gece Ukrayna askeri ölüyor. Bundan dolayı burada çalışmaya devam etmek gerekir. Görüşmeye devam etmek lazım. Konuşmanın, bazen hemen başarı getirmese de çok önemli araçlardan biri olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA