"Merkel, siyasi kariyerinin sonuna yaklaşıyor"

15 Şubat 2018

Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile koalisyon kuracak olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yeni başkanı olması beklenen Andrea Nahles, hükümet politikalarına karşı çıkacaklarını ve Başbakan Angela Merkel'in siyasi kariyerinin sonuna yaklaştığı söyledi.

Merkel'in lideri olduğu muhafazakar blokla iktidar ortaklığının yenilenmesi kararının akıbeti, SPD üyelerinin postayla verecekleri oyların 4 Mart'ta açıklanmasıyla belli olacak.

Nahles dün Kuzey Ren Westfalya eyaletinde yaptığı konuşmada, SPD'nin koalisyon içinde, kendi politikaları için mücadele ederek gücünü tekrar kazanabileceğini söyledi. Nahles, "Bu hükümetten kaçmayacağız. Kendi politika önerilerimizi getireceğiz. Bilinçli olarak Bayan Merkel'e karşı çıkacağız" dedi.

Nahles, Nordik mitolojide tanrıların ölümü ve ardından yeni bir düzenin ortaya çıkmasını ifade eden bir deyimi kullanarak, "Merkel dünyanın en güçlü kadını olabilir ama 'tanrıların

alacakaranlığı' başladı" dedi.

Nahles'in 22 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede SPD'nin liderliğine seçilmesi bekleniyor. Nahles'in ifadeleri, yeni koalisyonun Merkel'in 12 yıllık iktidarını oluşturan Almanya'nın en büyük iki partisi arasındaki evlilik gibi uyumlu geçmeyeceğini gösteriyor.

Eğer SPD anlaşmayı reddederse, parlamento seçimleri muhtemelen yenilenecek.

SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti