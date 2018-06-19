Merkel ve Macron'dan AB için ortak girişim

19 Haziran 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ile Avrupa Birliği (AB) için inisiyatifler getirilmesi konusunda yeni sayfa açtıklarını söyledi.

Merkel, Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Alman-Fransız ortak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Macron ile ortak basın toplantısı yaptı.

"Avrupa Birliği için inisiyatifler getirilmesi konusunda yeni bir sayfa açıyoruz." diyen Merkel, dünyada ortaya çıkan yeni sınamalara karşı Avrupa'nın ortak cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Merkel, toplantıda özellikle dış, güvenlik ve savunma politikaları, göç, ekonomi ve rekabet edilebilirlik olmak üzere dört konuyu ele aldıklarını ifade etti.

AB ülkelerinin dış, güvenlik ve savunma alanında daha fazla birlikte çalışması gerektiğini belirten Merkel, bundan dolayı savunma alanındaki yapısal iş birliğini "Avrupa müdahale inisiyatifi" ile genişletmek istediklerini, böylelikle ortak stratejinin sadece silah sistemlerinin geliştirmede değil, askerlerin görevlendirilmesinde de uygulanabileceğini kaydetti.

Merkel, hızlı değişen dünyada AB'deki ortak dış ve güvenlik politikasının daha güçlü bir şekilde ortaya konması gerektiği konusunda Macron ile hemfikir kaldıklarını aktardı.

Göç konusunu "AB'nin ortak sınaması" olarak gördüklerini dile getiren Merkel, bu alanda ilk önce göçün sebeplerini ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek istediklerini söyledi.

Merkel, sığınmacılara ilişkin AB ülkeleri arasında koordinasyon sağlanmasından yana olduklarını, ancak bunun zor olduğunun altını çizdi.

Bu alanda ikili işbirliklerin yapılabileceğini ifade eden Merkel, "Ancak buradaki hedef Avrupa'nın buna ortak cevap vermesi." yorumunu yaptı.

AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi gerektiğini ve Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’i daha fazla destekleyeceklerini belirten Merkel, AB'de iltica başvurularına bir standart getirilmesini istedi.

Merkel, Macron ile sığınmacılardan etkilenen ülkelere daha fazla destek verilmesinden yana olduklarını ifade ederek, AB'ye üye tüm ülkelerinin dayanışma göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Ekonomi alanında ise iyi bir çözüm bulduklarını söyleyen Merkel, "Avro bütçesi için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Böylelikle Avro Bölgesi’nde yatırımları artıracaklarını belirten Merkel, Avrupa İstikrar Mekanizmasını (ESM) da "Avrupa Para Fonuna" doğru geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Merkel, Avrupa’daki banka sektörünün krizlere karşı dayanıklı olması konusunda da yeni öneriler getirdiklerini anlattı.

AB'de yapısal reformlar konusunu da ele aldıklarını aktaran Merkel, AB'de görev yapan komiserlerin sayısının azaltılması konusunda Macron ile aynı görüşte olduklarını söyledi.

Merkel, Macron ile kapsamlı bir uzlaşmaya vardıklarını, Avrupa için önemli bu konularda gelecek dönemde diğer AB ülkeleriyle üzerinde çalışılacağını belirterek, 2018’in sonuna kadar somut sonuçlar elde etmek istediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, göçten dolayı Almanya’da suç oranının arttığı iddiasına ilişkin bir soru üzerine Merkel, Almanya İçişleri Bakanının kısa süre önce suç istatistik raporunu açıkladığını belirterek, "Biz orada hafif olumlu gelişmeler görüyoruz." dedi.

Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da sığınmacı politikasına Avrupa çapında ortak bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

İspanya, Yunanistan ve İtalya'nın yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Macron, Almanya ve Fransa'nın ortak bir çözüm için çalışacaklarını ifade ederek, ''Tüm partnerlerimizle bu konuda çalışacağız.'' ifadesini kullandı.

Macron, insan kaçakçılığıyla mücadelenin önemini vurgulayarak, Libya üzerinden gelen sığınmacılara dikkati çekti.

Merkel'in sığınmacı politikasına Avrupa'da ortak çözüm talebini desteklediğini belirten Macron, Avrupa'nın bağımsız ve birlik içinde olduğunda ilerleme sağlayabileceğini söyledi.

Ekonomi alanında varılan uzlaşmalara dikkati çeken Macron, ''Bugün ortak para birimimiz konusunda ikinci etaba başlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Macron, alınan kararla Avro Bölgesi'nde istikrarı sağlamak ve krizleri engellemek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA