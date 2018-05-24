Merkel'in Çin ziyaretinde gündem ticaret ve İran anlaşması

24 Mayıs 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in resmi Çin ziyareti Pekin'de Başbakan Li Keçiang ile birlikte bir araya gelmesiyle başladı.

Ticari ilişkilerin ve ABD'nin çekildiği İran ile nükleer anlaşmanın da gündeme geleceği iki günlük ziyarette Almanya Başbakanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşecek.

İş dünyasından küçük bir grubun eşlik ettiği Merkel'in ayrıca bir dizi ticari anlaşma imzalaması bekleniyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre Pekin'de Çin Ulusal Halk Kongresi'nin bulunduğu Büyük Halk Salonu'nda Merkel ile temaslarının ardından gazetecilere konuşan Çin Başbakanı Li, her iki ülkenin küresel serbest ticareti sürdürmede kararlı olduğunu ve aralarında işbirliği için büyük fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Merkel de Pekin'in finans sektörünü dış yatırımcılara açma kararından memnuniyetini dile getirdi ve Çin'de ortak girişimde bulunmak isteyen Alman şirketlerinde Çinli yatırımcı payının düşürülmesini olumlu karşıladığını belirtti.

Her iki ülkenin lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan bu ay başlarında çekilmesi üzerine anlaşmaya bağlılıklarını yineledi.

Çin'e 11 ziyaret

Merkel, ilk kez Başbakan olduğu 2005 yılından bu yana Çin'i 11 kere ziyaret etti. Çin ayrıca, bu yıl başlarında kurulan dördüncü Merkel hükümetinde Başbakan’ın, ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü durağı oldu.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de otomobil sektörü Alman şirketleri için önemli bir yatırım alanı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 224 milyar dolar olarak gerçekleşti.