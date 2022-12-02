Messika'nın yeni yüzü Romain Grosjean

Yarış pistlerinden uzakta Messika’nın erkek koleksiyonun yeni tasarımlarını temsil eden Romain Grosjean, yetenekli Formula 1 yarışçısı ve sporcu olmasının yanı sıra, büyük bir zihinsel güce sahip kararlı bir kişilik. Bu güç, onun hem kariyerinde hem de özel hayatında her gün harekete geçmesini sağlıyor. Sınırları zorlamak, daha iyisini hedeflemek ve kendini yeniden yaratmak ise Grosjean ve Messika Maison’un ortak değerleri. Ünlü Fransız yarış pilotu Romain Grosjean ve markanın doğal uyumu yeni kampanyayı bambaşka bir boyuta taşıyor.

Valeire Messika, “Biz oldukça moda odaklı bir markayız, bu yüzden Romain’ı alışılmış sportif imajının dışına çıkarmak istedim.” diye açıklıyor. Valérie Messika yeni koleksiyonunda şaşırtıcı, sıra dışı ve nüanslarla dolu üç yeni tarz ortaya koyuyor. My move, Move Titanium, Move Titanium Cord koleksiyonu Messika’nın sade ve alımlı mücevherleri ile birleşiyor.