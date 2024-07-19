Microsoft kaynaklı kesinti! CrowdStrike nedir, mavi ekran hatası nasıl çözülür? Adım adım paylaşıldı

Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisinden birçok sektör etkilendi. Bazı ülkelerde uçuşlar durduruldu, marketlerde ve bankacılık sistemlerinde aksaklık yaşanırken bazı ülkelerde ameliyatlar bile ertelendi. Türkiye'de de THY'den yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edileceği belirtildi. Peki, Crowdstrike nedir? Mavi ekran hatası nasıl çözülür? Mavi ekran hatası için ne yapmalı? İşte adım adım çözümler...

Crowdstrike nedir?

Crowdstrike antivirüs yazılımları satan bir firma. Şirket, mavi ekran hatası veren cihazların düzeltilmesi için “güvenli modda” yeniden başlatılmaları ve bir dosyanın silinmesi gerektiğini duyurdu. Crowdstrike’ın Falcon platformu dünya çapında havayolları, bankalar, süpermarket zincirleri gibi birçok büyük şirket tarafından, Windows cihazların ve sunucularının güvenliğini sağlamak için kullanılıyor.

Mavi ekran sorunu nasıl çözülür? İşte adımlar...

Şirket, mavi ekran hatası veren cihazların düzeltilmesi için “güvenli modda” yeniden başlatılması ve soruna yol açan dosyanın silinmesi gerektiğini duyurdu.

Crowdstrike’ın önerdiği çözüm adımları:

- Windows’u Güvenli Mod’da veya Windows Kurtarma Ortamı’nda başlatın

- C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin

- “C-00000291*.sys” adlı dosyayı bulun ve silin

- Cihazı normal şekilde yeniden başlatın

‘Mavi Ekran’ hatası nedir?

BBC Türkçe'nin haberine göre, Crowdstrike güncellemesi yalnızca Windows makineleri etkiledi ve Mavi Ekran hataları alındı. Microsoft’a göre mavi ekran hatası “ciddi bir sorundan dolayı Windows beklenmedik bir biçimde kapatılırsa veya yeniden başlatılırsa” meydana geliyor. Bu durumda kullanıcılar "bilgisayarınıza zarar gelmesini önlemek için Windows kapatıldı" iletisi veya benzer bir iletiyle karşılaşabiliyor. Donanım ya da yazılım kaynaklı sorunlardan dolayı ortaya çıkan mavi ekran hatası, genellikle sorunlu yazılım ya da donanımın kaldırılması ile giderilebiliyor. Microsoft, cihazlarını yeniden başlatamayan kullanıcılar içinse sorunu çözmek için Windows’u “güvenli modda” çalıştırmayı öneriyor.