Küresel çapta sistemler çöktü! Microsoft'tan son dakika açıklaması: Mavi ekran sorunu çözüldü mü?

Küresel ölçekte internet sistemlerinde kriz yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü vurdu. Microsoft, bulut hizmetlerinde kesinti yaşanırken havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde aksamalar yaşanıyor. Bazı televizyon kanallarının yayınları bile kesildi. Yaşanan kesinti, birçok uçuşun durdurulmasına ve iptal edilmesine neden oldu.

Öte yandan Microsoft, çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırdığını açıkladı. Microsoft 365'ten yeni açıklama geldi. Microsoft 365, sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ile hizmetinin tam işlevselliğe geri döndüğünü söyledi. Açıklamada, "Kalan etki bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Siber saldırı kaynaklı mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan sıkıntının siber saldırı kaynaklı olmadığını ve sorunun önemli bir bölümünün giderildiğini söyledi. Sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, “İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söylebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur” diye konuştu.

THY'den yeni açıklama

Küresel kesinti Türkiye'yi de etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) da bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını duyurdu. Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi sistemlerinde yaşanan mağduriyetlerle ilgili yeni açıklama yaptı.

19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularına, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlandı. Açıklamada şunlar yer aldı:

* Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır.

* İade talepleri: Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.

* İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır.

THY'den yapılan son açıklamada ise küresel iletişim kesintisi nedeniyle uçuşlarda yoğunluğu azaltmak amacıyla 84 seferin iptal edildiği açıklandı.

Denizbank da etkilendi

Sorundan etkilenen bir başka kurum da Denizbank oldu. Denizbank'tan yapılan açıklamada, "Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

TÜVTÜRK'ten de açıklama geldi

Sistemsel sorun yaşayan TÜVTÜRK'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye genelinde bir problem var. Destek birimimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede araç sahiplerine hizmet vereceğiz" denildi.

ABD'de uçuşlar durdu

Büyük havayolu şirketlerinden bazıları uçuşlarını durdurdu. Frontier Airlines, Allegiant, American Airlines, Delta Havayolları, United Airlines, ve SunCountry, operasyonlarının etkilendiğini duyuran havayolu şirketleri arasında yer aldı. Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin "iletişim sorunu" nedeniyle tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın bile gerçekleştirilemedi. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.

İngiltere'de sistem çöktü

İngı̇ltere'nı̇n sağlık rezervasyon sı̇stemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkı̇lı̇lerı̇ne göre şu an "çevrımdışı." İngiltere'nin Edinburgh havalimanında ise yolcuların otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamadığını, elle kontrol yapıldığı duyuruldu. Londra borsasında da işlemlerde sorunlar yaşandığı açıklandı.

Marketlerdeki kasalar da etkilendi

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'teki habere göre, yayın kuruluşunun sistemleri de dahil olmak üzere, birçok sektördeki işletim sistemlerinde kesintiler oluştu.

Bu yüzden ulaştırma, bankacılık, ödeme cihazları, havalimanlarındaki check-in sistemleri, süpermarketlerdeki kasaların işletim sistemleri, benzin istasyonlarındaki pompalar ve diğer birçok alanda sistemlerde hata uyarısı alındığı ve sistemlerin kullanılamaz durumda olduğu kaydedildi.

Avustralya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, sorunun dünya genelinde meydana gelen bir kesintiden kaynaklanma olasılığı bulunduğu belirtildi. Sorunun çözümü için siber güvenlik kurumlarıyla ortak çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır.”