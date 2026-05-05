Milyarder isim Vodafone'daki 5,4 milyar dolarlık hissesini satıyor

Hong Konglu milyarder Li Ka-shing'in şirketi CK Hutchison, telekomünikasyon devi VodafoneThree'deki 4,3 milyar sterlinlik (yaklaşık 5,4 milyar dolar) hissesini satmaya hazırlanıyor.

Şirketin yüzde 49 hissesine sahip olan CK Hutchison'ın hisse satışının yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Anlaşma, kritik altyapı ve hassas hükümet sözleşmelerinin Hong Kong'lu bir iş adamına verilmesi nedeniyle uzun bir inceleme sürecinden geçerken Vodafone ile Three birleşmesine, mobil operatör sayısının dörtten üçe düşmesine ilişkin endişeleri gidermek için verilen yasal taahhütlerin ardından izin verildi. Bu kapsamda şirketler, birleşme sonrası 10 yıl içinde mobil kapsama sorunlarını gidermek için 11 milyar sterlin yatırım yapmayı taahhüt etti.

'Kazan-kazan' anlaşması

CK Hutchison, VodafoneThree satışını şirket ve ortakları açısından 'kazan-kazan' olarak değerlendirirken gruba önemli miktarda nakit geliri sağlandığını ve yatırımın grup için somut bir değer yarattığını açıkladı.

Vodafone ise mobil şebekenin tam kontrolünü devralmasının yıllık yaklaşık 700 milyon sterlin maliyet tasarrufu sağlayacağını açıkladı.

CK Hutchison'ın büyüyen nakit yığını

Öte yandan CK Hutchison, son dönemde art arda gerçekleştirdiği satışlarla nakit rezervini büyütmeye devam ediyor. 97 yaşındaki Li Ka-shing'in şirketi, Superdrug için Londra Borsası'nda halka arz hazırlığı yaparken, aynı zamanda BlackRock liderliğindeki bir konsorsiyuma 43 limanı satmayı hedefliyor.

Ancak 23 milyar dolarlık liman satış planı, ABD ile Çin arasındaki kritik ticaret yollarının kontrolüne yönelik rekabet nedeniyle siyasi tartışmaların odağına yerleşirken süreç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'ndaki iki önemli limanın kontrolüne yönelik tehdidinin ardından hız kazandı.

Çin'in devlet şirketi COSCO Shipping'in yatırımcı olarak sürece dahil edilmesi talep edildi. Trump'ın baskısının ardından Panama hükümeti, CK Hutchison'a karşı mali usulsüzlükler uyarısında bulunarak dava açtı. Panama Yüksek Mahkemesi ise liman işletme sözleşmesini anayasaya aykırı ve geçersiz ilan ederek şirketin limanların kontrolünü kaybetme riskini artırdı.