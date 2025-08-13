Milyonluk bitcoin çöpte, umut yeni kripto parada!

Birleşik Krallık'ta yaşayan James Howells isimli bir kişi, seneler önce attığı hardiskin içindeki 923 milyon dolar değerinde Bitcoinin peşine düştü.

12 yıllık arayışı sonuç vermeyen Howells, çareyi bitcoinlerini temsil eden yeni bir kripto para yaratmakta buldu.

Belediye kazıya izin vermedi

Bilgisayar mühendisi James Howell, 2009 yılında bitcoin piyasası henüz bu kadar hareketli ve gündemde değilken, 8 bin bitcoin satın aldı. 2013 yılında ise, içinde bitcoin bulunduğunu unutarak, sabit diskini çöpe attı.

Bitcoin piyasasının değerlendirmesiyle Howell, sabit diskinde bulunduğunu hatırladığı kripto paraların peşine düştü.

Diskin Newport’taki Docksway çöplüğünde olduğuna karar veren Howell, 2017 yılında kazı için izin istedi. Belediye ise çevresel riskleri de gerekçe gösterek Howell'in başvurusunu reddetti. Kazma projesini büyüttü, yatırımcılardan destek aldı, çöp sahasına zarar vermeden kazı yapacağını belirtti, ancak bu adımları da ikna edici olmadı.

Çöplüğü satın aldı!

Ancak bu red Howell'ı durdurmadı. 2021 yılına gelindiğinde kazıya izin verilirse bitcoinlerin yüzde 25’ini kentteki 316 bin kişiye dağıtacağını söyledi. Ama bu adım da kabul görmedi.

2023 yılında olayı mahkemeye taşıyan James Howell, 446 milyon sterlin tazminat istedi. Ancak, bu dava reddedildi. Howell bir sonraki adımı olarak 2.5 milyon sterline çöplüğü satın aldı. Bu adımı da işe yaramadı.

Yeni kripto para birimi yarattı

Hiçbir planı işe yaramayan Howell, çözümü yeni bir kripto para birimi yaratmakta buldu.

Ceiniog Coin adını verdiği bir kripto para birimiyle, Howell'ın kayıp bitcoinleri temsil edilecek. Ceiniog Coin’in toplam piyasa değerinin 923 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.