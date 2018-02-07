Mısır'dan 'münhasır ekonomik bölge' açıklaması
Mısır, Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde egemenliğine saygı gösterilmesini istedi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Mısır'ın egemenliğine saygı gösterme çağrısı yaptı.
Mısır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ve Kıbrıs arasında münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın uluslararası hukuka göre bir geçerliliği bulunmadığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, "Anlaşma, uluslararası hukuk normlarına uygun ve bunu kimseyle tartışmayacağız" dedi.
Kaynak: Reuters