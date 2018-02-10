Modi: Hindistan, bağımsız bir Filistin devleti görmeyi umuyor

10 Şubat 2018

Arap ülkeleri dışında Filistin’i resmi olarak tanıyan ilk ülke olan Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi, Filistin ziyaretinde Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü ve “Hindistan yakında bağımsız bir Filistin devleti görmeyi umuyor” dedi.

NDTV haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ziyaretleri sırasında Filistin’e de bir ziyaret gerçekleştiren Modi, Hindistan’ın egemen ve bağımsız Filistin Devleti’ni desteklediğini ve bölgede tekrar barışın hakim olmasını umduklarını söyledi.

Modi Filistin’in fiili başkenti Ramallah’ta eski Filistin lideri Yaser Arafat’ın anıt mezarını da ziyaret etti.

Kaynak: DHA