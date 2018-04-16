Mogherini: İran'a yeni yaptırım kararı öngörmüyorum

16 Nisan 2018

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB dışişleri bakanlarının İran'a yönelik yeni yaptırım kararı alacağını düşünmediğini söyledi.

Mogherini, Lüksemburg'da üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, ana gündem maddelerinin Suriye, Rusya, İran ve Batı Balkanlar olacağını belirtti.

Suriye konusunda 28 üye ülkenin, kimyasal silah kullanımına karşı tutumunu tekrar teyit edeceğini kaydeden Mogherini, 24-25 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek Suriye Konferansı için de hazırlık yapılacağını ifade etti.

Mogherini, İran konusunda tüm üye ülkelerin nükleer anlaşmaya destek vermesini beklediğini kaydederek, "Halihazırda İran'a yönelik bazı yaptırımlarımız mevcut. Dışişleri bakanlarının bugün yeni yaptırımlara yönelik bir karar almasını öngörmüyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'tan itibaren İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceği yönünde açıklamalarının hatırlatılması üzerine Mogherini, tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmasının önemine işaret ederek, "Amerikalı dostlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda Rusya ile ilişkilerin de ele alınacağını aktaran Mogherini, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyelik sürecine ilişkin de görüş alışverişinde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA