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Mora Yarımadası'ndaki yangında 1 kişi öldü

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda devam eden orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Mora Yarımadası’nın birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarında ilk ölüm bildirildi.

İtfaiye ekipleri, İlia bölgesindeki yangında 55 yaşında 1 kişinin yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Yangınlara müdahale eden ekipler, rüzgar nedeniyle çalışmaların güçleştiğini belirtti.

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