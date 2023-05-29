Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar 28 TL'ye yaklaşabilir
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.
Morgan Stanley analistleri, dün hazırladıkları bir notta dolar/TL’nin beklenenden daha kısa sürede 26 seviyesine ulaşabileceğini ve politika yönünde bir değişiklik olmazsa yılsonuna kadar 28’e yaklaşabileceğini yazdı.
‘Makro riskler devam edebilir’
Yatırımcı notunda, “Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak. Mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, küresel şoklara (emtia fiyatları, Fed) ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak” ifadelerine yer verildi.