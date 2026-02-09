Morgan Stanley'den teknoloji hisselerine ilişkin değerlendirme: AI rüzgarı sürecek mi?

Morgan Stanley stratejistleri, yapay zekâya (AI) yönelik güçlü beklentilerin ABD teknoloji hisselerinde yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabileceğini belirtti. Bloomberg News'te yer alan habere göre, Michael Wilson liderliğindeki ekip, büyük teknoloji şirketlerinde gelir artışı beklentilerinin "çok on yıllık zirvelere" çıktığını, buna karşılık son dönemde artan piyasa oynaklığı sonrası değerlemelerin gerilediğini vurguladı.

Stratejistler, yazılım sektöründe yaşanan sert satışların özellikle Microsoft Corp. ve Intuit Inc. gibi şirketlerde "cazip giriş seviyeleri" oluşturduğunu ifade etti. Wilson, “"Geçen hafta yaşanan türden dönemler büyük yatırım döngülerinde olağan karşılanır. Buna rağmen, AI altyapı sağlayıcıları için temel rüzgarlar sürüyor ve AI'yi iş süreçlerine entegre eden şirketler hala yeterince fiyatlanmış değil" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni ürünle birlikte hisseler baskı altında

Geçen hafta Nasdaq 100 endeksi Aralık ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydederken, yapay zekâ temalı hisseler de yeni bir ürünün piyasaya sürülmesiyle baskı altında kaldı. Buna karşın Bloomberg Magnificent Seven endeksinin yaklaşık 29 ileri F/K çarpanıyla işlem gördüğü ve bu seviyenin beş yıllık ortalamanın hafif altında bulunduğu belirtildi.

Morgan Stanley'e göre yatırımcılar, yüksek sermaye harcaması (capex) yapan şirketlere karşı henüz daha temkinli bir tutum sergilemiyor. Capex/satış oranı yüksek şirketlerin genel piyasanın üzerinde performans göstermeye devam ettiği ifade edildi.

Wilson ayrıca, teknolojiyi geliştiren firmalardan ziyade yapay zekâyı mevcut iş modellerine entegre eden şirketlerde daha belirgin fırsatlar gördüklerini kaydetti. Bu gruptaki şirketlerin bilanço açıklamalarının ardından piyasaya kıyasla ortalama yüzde 1 daha iyi performans sergilediği aktarıldı.