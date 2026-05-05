Moskova'da internet güvenlik gerekçesiyle kesildi

Moskova’da telekomünikasyon şirketleri, dün abonelere gönderilen SMS’lerle, Zafer Günü öncesinde mobil iletişim erişimine yönelik uyarılarda bulunmuştu.. Bugün mobil internet ve SMS hizmetlerine erişim sağlanamazken, kablolu internet ise sadece bazı bölgelerde çalışıyor.

Moskova’da martta da mobil internet hizmetlerinde benzer sorunlar yaşanmış, aksaklıklar özellikle şehir merkezinde görülmüştü. Şehir sakinleri, yalnızca "beyaz liste" şeklinde adlandırılan belirli internet hizmetlerine erişebilmişti.

Güvenlik gerekçesi ile kısıtlandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısıtlamaların güvenlik gerekçeli tedbirler kapsamında uygulandığını söylemişti.

Öte yandan, Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarında da son dönemde artış yaşanırken, dün başkentin merkezindeki çok katlı bir binaya İHA isabet etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün de Ukrayna'ya ait 289 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını duyurdu.