Moskova'da konser salonunda katliam! En az 40 kişi öldürüldü

Dünyayı sarsan saldırı bugün akşam saatlerinde Crocus Belediye Binası'ndaki Picnic isimli grubun konseri sırasında meydana geldi. Silahlı teröristler binaya girerek gördükleri herkese ateş açtı, ardından salondaki kişileri öldürmeye başladı.

Bu sırada bazı kişilerin olay yerinden kaçtığına dair videolar sosyal medyada yayınlandı. Saldırganların patlayıcılarla salona hasar verip yangın çıkardığı görüldü. Rusya merkezli TASS ajansının haberine göre saldırganların kimliği henüz belli değil. Olay yerinden gelen görüntüler, saldırganların en az 3 kişi olduklarını gösterdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin olaydan kısa süre sonra bölgeye ulaştığı kaydedildi. Müzisyenlerin olayda yara almadığı da gelen bilgiler arasında.

'İnsanlar ateşten kaçmak için yere yattı'

Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı: "Kamuflajlı kişiler Crocus Belediye Binası'nın bahçesine daldı, en az üç kişi otomatik silahlarla ateş açtı. Yaralılar olduğu kesin. Daha sonra bir el bombası ya da yangın bombası atıldı ve yangın çıktı. İnsanlar ateşten kaçmak için yere yattılar, yaklaşık 15-20 dakika yattılar ve sonra sürünerek dışarı çıkmaya başladılar. Birçoğu dışarı çıkmayı başardı."

En az 40 kişi öldürüldü

Rusya İç İstihbarat Servisi FSB, olaya dair "Crocus kompleksindeki terör saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre şu anda 40 ölü ve 100'den fazla yaralı var" bilgisi verdi.

Etkinlikler iptal

Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.

Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden TASS'a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi'nden helikopterler olay yerine gönderildi.

ABD uyarmış

Sputnik'te yer alan habere göre ABD Moskova Büyükelçiliği, 7 Mart'ta Moskova'daki ABD vatandaşları için terör saldırısı uyarısında bulunmuştu. Elçiliğin internet sitesinde şunlar yazılmıştı: "ABD, aşırıcı grupların konserler de dahil olmak üzere Moskova'daki büyük toplantıları hedef almayı planladıklarına dair haberleri takip etmektedir ve ABD vatandaşlarına önümüzdeki 48 saat boyunca büyük toplantılardan kaçınmaları tavsiye edilmelidir."

Ayrıntılar gelecek...