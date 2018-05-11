"Muhbiri arayan" Barclays CEO'suna 870 bin dolar ceza

11 Mayıs 2018

İngiltere'de bankacılık regülasyon kurumu Mali Durum Otoritesi (FCA), Barclays CEO'su Jes Staley'e, bankadaki bir yöneticiyi eleştiren mektuplar gönderen bir kişinin kimliğini öğrenmeye çalıştığı gerekçesiyle 870 bin dolar ceza kesti.

FCA'dan yapılan açıklamada, "Staley'in eylemleri bir CEO'dan beklenen standartlara uygun değil" denildi.

2016 yılında bankanın yönetim kuruluna, o dönem Barclays’in New York’tan operasyonlarına finansal kurumlar başkanı olarak atanan Tim Main hakkında gönderilen isimsiz mektupların ardından Staley’nin, bankanın iç güvenlik mekanizmalarını kullanarak ihbar mektuplarının sahibini tespit etmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Staley, isimsiz ihbar mektuplarına ilişkin olarak, JP Morgan’dan yakın arkadaşı olan Main’e çamur atıldığını savunmuştu.

Staley'in kimliğini öğrenmeye çalıştığı "muhbirin", şirket çalışanı olmadığı bildirildi.

Emsal olabilir

Barclays henüz bu konuda bir açıklama yapmadı ancak bankanın da Staley'e benzer bir ceza vermesi bekleniyor.

Kararın emsal teşkil edilebileceği ve şirket içindeki usulsüzlükleri bildiren kişilerin peşine düşen yöneticilere yaptırım uygulanmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Öte yandan verilen ceza, Staley'in yıllık kazancının sadece yüzde 10'una tekabül ediyor.

Kaynak: Reuters