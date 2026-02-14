Münih'te kritik temas: ABD ve Suriye'den yeni dönem mesajı

Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı belirtildi.

ABD tarafının, "Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçleri ile yakın zamanda imzalanan entegrasyon anlaşmasına ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadele çabalarına desteğini teyit ettiği" aktarıldı.

"Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir"

Öte yandan görüşmeye ilişkin fotoğraf, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Barrack, paylaşımında, "Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir - yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı ve ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik başlıkların değerlendirildiği kaydedildi.