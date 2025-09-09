Murdoch ailesinin taht kavgası bitti: Yeni medya patronu belli oldu

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un çocukları arasında başlayan miras kavgası son buldu.

Varılan anlaşmaya göre, 94 yaşındaki Rupert Murdoch'un ölümünden sonra medya grubunun kontrolü oğlu Lachlan Murdoch'da olacak.

Fox News'in yayın çizgisi korunacak

Ayrıca anlaşmada, muhafazakârların en çok izlediği yayın ağı olan Fox News’in yayın çizgisinin korunacağı da garanti altına alındı.

The New York Times'ta yer alan habere göre, Lachlan Murdoch'un üç büyük kardeşi Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch ve James Murdoch, 3,3 milyar dolar (2,8 milyar Eyro) değerindeki hisseler karşılığında Fox'un kontrolü üzerindeki tüm haklarından vazgeçiyor.

Anlaşmanın 2050 yılına kadar geçerli olacağı da ifade edildi.