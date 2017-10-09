MÜSİAD USA: Vize krizi kaygı verici

09 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEWYORK- ABD ve Türkiye arasındaki vize krizine ilişkin tartışmalar sürüyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Amerika şubesi olan MÜSİAD USA’in Başkanı Mustafa Tuncer, iki ülkenin ilişkileri açısından söz konusu vize krizinin kaygı verici olduğunu söyledi. Ancak iki ülkenin oluşan bu diplomatik gerilimi sağduyulu bir yaklaşımla çözeceğine inandığını ifade eden Tuncer, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"ABD’nin TC vatandaşlarına yönelik göçmen olmayan vize işlemlerini askıya alması ve akabinde Türkiye’nin haklı olarak buna misli ile karşılık vermesi uzun yıllar müttefik olarak hareket eden iki ülkenin ilişkileri açısından kaygı vericidir. NATO üyesi olarak Bosna’dan Afganistan’a dünyanın birçok bölgesinde ortak çalışmalara imza atmış iki müttefik ülkenin oluşan bu diplomatik gerilimi sağduyulu bir yaklaşımla çözeceğine inanıyorum.

ABD’nin sadece bölgesinde değil, tüm dünyada her geçen gün daha aktif ve etkili hale gelen ve uzun yıllardır müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerini, gelecekte ihtimal başka dostluklara kurban edemeyeceğini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Sonuçları itibarı ile iki ülke halkları ve birbirleriyle olan kültürel, sosyal ve ticari ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek bu tür yaptırımların sağduyulu bir şekilde ele alınıp karşılıklı menfaatlerin gözetilerek çözülebileceğini umut etmekteyim."