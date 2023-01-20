Mutlu: Altın, hazirana kadar güvenli liman

İşte Mutlu’nun DÜNYA’ya yaptığı altın değerlendirmesi:

“1 haftalık 10 günlük gibi kısa vadeler için konuşmak zor. Çünkü etkileyen günlük dinamikler çok. Ancak genel anlamda, 3-6 ay için konuşabiliriz ki… Görüntü gayet olumlu.”

“ABD belki faiz artışlarının sonuna gelmek üzere… Hisse senedi piyasaları malum… Emtia piyasalarında resesyon beklentisi var… Coin’in durumu da belli, darbe yedi. O yüzden altın, ABD tahvilleriyle birlikte güvenli liman.”

“Hazirana kadar altın olumlu trend olacak. Öncesinde 25- 30 puanlık oynamalar olur. Son BoJ’un açıklamaları sonrasındaki gibi… Ama bence altın yükselen dipler ve yükselen tepeler şeklinde yukarı yönde trend olacak.”

“Haziran’dan ya da altın 2000 dolara ulaştıktan sonra yeniden değerlendirmeye alırız."