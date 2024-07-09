Nagy: Ülkem, AB'nin Çin malı elektrikli araçlara yönelik yeni gümrük vergisine karşı

Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy, toplantıda özellikle elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon sağlanıp sağlanmamasına ilişkin birlik içindeki görüş ayrılıklarının ele alındığını, kimi ülkelerin bu teknolojiyi desteklerken bazılarının ise mesafeli olduğunu kaydetti.

11 maddelik öneri metni hazırlığı

AB'nin 2035'e kadar sıfır emisyonlu araçları hedeflediğini hatırlatan Nagy, buna yönelik Macaristan'ın sektörün önde gelen unsurları ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda 11 maddeden oluşan bir öneri metni hazırladığı, bunun kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

Nagy, ülkesinin dönem başkanlığında elektrikli araçlara ilişkin üye ülkeler arasındaki farklı yaklaşımların giderilmesi için bir tür arabulucu rolü üstleneceklerini belirterek, "Elektrikli araç pazarına yönelik AB içinde güçlü bir işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç var" diye konuştu.

AB'nin 2035 hedefi için yeni bir yol haritasına ihtiyaç var

AB'nin 2035 hedefine ulaşılması için Avrupa Komisyonu'nun bütün taraflarla görüşerek bir rol haritası ortaya koyması gerektiğini ifade eden Nagy, bu husustaki ayrışma ve farklı yaklaşımların giderilmesinin önemine işaret etti. Nagy, Macaristan olarak elektrikli araç üretiminin sübvanse edilmesinden yana olduklarını, hem araç üreticileri hem de batarya üreticilerinin fiyatları düşürebilmeleri için desteğin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle hem yeni vergilere hem de yeni bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Nagy, ülkesinin dönem başkanlığı süresince en çok önem verdikleri konuların başında AB'nin dünyada rekabet edebilme gücünün artırılması olduğunu, bu doğrultuda hem mevcut sektörlerin hem de yeni alanların ortaya çıkartılması için girişimci ve yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Korumacılık sağlıklı bir çözüm getirmez

Çin malı elektrikli araçlara yönelik AB'nin 4 Temmuz'da yürürlüğe soktuğu yeni gümrük vergisine de değinen Nagy, "Macaristan olarak biz bu yeni gümrük vergisine çok karşıyız. Korumacılığın bir çözüm olduğuna inanmıyoruz. Daha fazla rekabete ihtiyaç var. Rekabetçilik daha fazla özgürlükçü rekabeti tetikler. Bu da yeni ve ucuz teknolojilerin kazanımı anlamına gelir" dedi.

Vestager basın toplantısına katılmadı

Bu arada AB Komisyonunun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'in basın toplantısına katılmaması dikkati çekti. Daha önce katılacağı duyurulan Vestager'in neden toplantıya katılmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Nagy, Vestager'in neden katılmadığını bilmediğini, bu sorunun kendisine sorulması gerektiğini, kapılarının herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.