Nahçıvan Meclis Başkanı Vasif Talıbov istifa etti
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasif Talıbov istifa etti.
Azerbaycan basınındaki haberlere göre, Talıbov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclisinde gerçekleştirilen kapalı oturumda istifa etti.
Azerbaycan'a bağlı fakat kendi anayasası da bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin iç yönetimini meclis başkanı üstleniyor.
Talıbov, 1995'ten itibaren Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı görevini yürütüyordu.
Geçen ay Nahçıvan'da bazı üst düzey yetkililer, yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi ile Devlet Gümrük Komitesi kaldırılarak yerlerine kurulan genel müdürlüklerle doğrudan Bakü'ye bağlanmıştı.