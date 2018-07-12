NATO Zirvesi ikinci gününde

12 Temmuz 2018

29 ülke lideri son yılların en kritik NATO zirvesinde dün Brüksel'de ittifakın yeni yapılan milyar dolarlık merkez karargahında toplandı. Toplantı bugün de devam edecek.

NATO zirvesinin en önemli tarafı, ABD Başkanı Donald Trump'ın üye ülkelere yaptığı eleştiriler sonrası tarafların nasıl bir yol izleyeceği sorusu olacak.

Bu kapsamda Trump, zirvenin ardından bugün öğleden sonra geleceği İngiltere’de Başbakan May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek.

ABD Başkanının İngiltere ve İskoçya’yı kapsayan 4 günlük ziyareti sırasında çeşitli noktalarda geniş katılımlı protesto gösterileri bekleniyor.

Zirvenin ilk gününde neler olmuştu?

Gergin bir havada başlayan zirve birçok ilke sahne oldu. NATO'nun Mayıs ayında faaliyete geçen yeni karargahı ilk kez bir zirveye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan da yemin edip Cumhurbaşkanlığı Kabinesini kurduktan sonra ilk kez bir uluslararası zirveye katıldı.

Zirveye Hulusi Akar Cumhurbaşkanlığı kabinesinin "Milli Savunma Bakanı" sıfatıyla ilk kez zirveye katıldı. Kabine de yerini koruyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da heyetteydi.

29 ülkenin lideri toplantı öncesi aile fotoğrafı çekildi ve açılış töreni yapıldı. Açılışta ilk yerli taaruz helikopteri ATAK da törende gösteri uçuşu düzenledi.

Zirveyi çok sayıda gazeteci takip ederken güvenlik önlemleri en üst seviyedeydi. 2 bin 400 polis ve bin asker görevlendirildi.

En dikkat çeken anlar

Zirvenin en dikkat çeken iki anı fotoğraf karelerine yansıdı. ABD Başkanı Donal Trump ve Başkan Erdoğan basına poz vermeden önce birlikte yürüyerek sohbet etti.

Bir başka dikkat çeken kare ise Erdoğan ile Trump'ın, NATO Zirvesi'nde liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde samimi şekilde tokalaşması oldu.