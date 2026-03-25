NATO'da çatlak: Rutte'nin ABD desteği Avrupa'yı rahatsız etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarına verdiği destek, Avrupa başkentlerinde tartışma yarattı. Açıklamaların, Orta Doğu'daki gerilimle birlikte artan enerji baskısı altında bulunan Avrupa'da rahatsızlık oluşturduğu belirtiliyor.

Avrupa'da rahatsızlık büyüyor

Diplomatik kaynaklara göre Rutte'nin Washington'a yakın duruşu, ittifak içinde görüş ayrılıklarını daha görünür hale getirdi. Avrupa ülkeleri, hem bölgedeki çatışmaların yarattığı insani tablo hem de enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle temkinli bir yaklaşım benimsiyor.

Bir AB diplomatı, "İstekli görünmek istiyoruz ama bu çatışmaya hiçbir şekilde dahil olabilecek durumda değiliz" ifadeleriyle Avrupa'nın mevcut pozisyonunu özetledi.

Rutte'den Trump'a açık destek

Rutte, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri hamlelerini savunarak, "Bunu tüm dünyayı güvenli hale getirmek için yapıyor" dedi. Bu açıklama, NATO içinde ABD politikalarına verilen desteğin boyutuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Trump ise müttefiklerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin çağrıya hızlı yanıt vermemesini eleştirerek, bunu "korkaklık" olarak nitelendirdi. Trump, ABD'nin desteği olmadan NATO'nun "kağıttan kaplan" olacağını ifade etti.

AB'den Hürmüz çağrısına ret

Avrupa Birliği ülkeleri, geçtiğimiz hafta Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik çağrısını topluca reddetmişti. AB'nin dış politika sorumlusu Kaja Kallas ise "Bu bizim savaşımız değil" diyerek Almanya, İtalya ve İspanya'dan gelen benzer açıklamalara katılmıştı.