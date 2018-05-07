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NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı başladı

NATO'nun 7 müttefikle gerçekleştireceği Karadeniz'deki en büyük tatbikatı başladı.

NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı başladı
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NATO'nun 7 müttefikle yürüteceği Karadeniz'deki en büyük tatbikatı "Deniz Kalkanı 2018" (Sea Shield 2018), Romanya'nın başkenti Bükreş'te başladı.

NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikat 6-9 Mayıs arasında gerçekleşecek. Tatbikata 7 NATO müttefiki Türkiye, İspanya, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, ABD ve Yunanistan katılıyor.

NATO Daimi Deniz Grubu 2 bünyesindeki 3 deniz karakol uçağı, 5 muharebe uçağı ve 21 gemi, Karadeniz'deki en büyük tatbikat olan "Deniz Kalkanı 2018"i gerçekleştirecek.

NATO 2018'de 106 tatbikat planlıyor

NATO, tatbikatlarla müttefikler arasındaki etkili ve hızlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl içinde NATO'nun 106 tatbikat gerçekleştirmesi planlanıyor. NATO müttefiklerinin ise 180 civarında ulusal ve çok uluslu tatbikatlara iştirak etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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