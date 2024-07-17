NATO'nun yeni Ukrayna Baş Temsilcisi: Patrick Turner

Stoltenberg, kıdemli temsilci olarak atanan Turner'ın sahip olduğu deneyim nedeniyle bu göreve uygun olduğunu belirterek, "NATO, Ukrayna'ya desteğini artırmaya devam ederken kendisinin bu önemli görevde başarılı olacağından eminim" ifadesini kullandı.

Turner yeni görevinde İttifak ile Ukraynalı yetkililer arasındaki ilişkide merkezi rol üstlenecek, NATO'nun çalışmalarını koordine edecek ve İttifak'a Ukrayna'daki durumla ilgili değerlendirme ve tavsiyelerde bulunacak.

Turner daha önce NATO'nun Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ile Savunma Politikası ve Planlamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. ABD'nin başkenti Washington'da NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda, İttifak'ın Ukrayna Temsilciliğini güçlendirmeye, bu doğrultuda Temsilciliğin başına NATO Kıdemli Temsilci atanmasına karar verilmişti.