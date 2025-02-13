Nazi sembolleri içeren tişörtler satan Kanye West'e Shopify'dan tepki! Online mağazası kapatıldı

ABD’li rapçi Ye (eski adıyla Kanye West), üzerinde gamalı haç (svastika) bulunan tişörtler satması nedeniyle e-ticaret platformu Shopify’dan çıkarıldı. Şirket, "platform kurallarının ihlali" gerekçesiyle sanatçının çevrimiçi mağazasına erişimi Salı sabahı itibarıyla engelledi.

"Satıcı şartlarımızı ihlal etti"

Shopify sözcüsü, Business Insider’a yaptığı açıklamada, Ye’nin mağazasının platformun hizmet şartlarına uymadığını belirterek “Tüm satıcılar, platformumuzun kurallarına uymaktan sorumludur. Bu satıcı şartlarımızı ihlal etti, biz de onları Shopify’dan kaldırdık” açıklamasında bulundu.

Şirket, ihlalin ayrıntıları hakkında bilgi vermezken, kullanım şartlarının “güvenli olmadığı, uygunsuz veya saldırgan olduğu düşünülen ürünleri veya faaliyetleri kısıtlama” yetkisi verdiğine dikkat çekti. Kullanıcılar mağazaya erişmeye çalıştığında “Bu mağaza kullanılamıyor” uyarısıyla karşılaştı.

Diğer platformlardan henüz açıklama gelmedi

Ye’nin web sitesine hizmet sağlayan Cloudflare ve alan adı kayıt şirketi GoDaddy, mağazanın kapatılmasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Shopify da mağazanın ne zaman veya hangi şartlar altında yeniden açılabileceği konusunda bilgi paylaşmadı.

Super Bowl reklamıyla tanıtım yaptı

Ye, Pazar gecesi yayınladığı 30 saniyelik Super Bowl reklamıyla web sitesini tanıttı ve ziyaretçi trafiğini artırdı. Hafta sonu boyunca Nazi Almanyası’nın sembolü olan gamalı haçın siyah baskıyla yer aldığı beyaz tişörtler satışa sunuldu. Salı günü ise mağazada yalnızca “HH-01” etiketiyle satılan ve 20 dolara fiyatlandırılan tek bir tişört kaldı.

ABD merkezli antisemitizm karşıtı savunma örgütü Anti-Defamation League (ADL), “HH-01” ifadesini “Heil Hitler” selamına açık bir gönderme olarak değerlendirdi.