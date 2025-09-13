Nepal'de Z kuşağı devrimi! Gençler ilk kadın başbakanı yasaklanan sosyal medyada seçti

Nepal’de hükümetin getirdiği sosyal medya yasakları, ülke genelinde büyük bir ayaklanmaya yol açtı. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Twitter gibi platformların kapatılması üzerine başlayan protestolar, kısa sürede hükümetin devrilmesine neden oldu.

Yeni başbakan yasaklanan sosyal medyadan seçildi

Hükümeti istifaya götüren yasakların ardından, gençler bu kez Discord üzerinden bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşu Hami Nepal’in çağrısıyla açılan sunucuya 100 binden fazla kişi katıldı.

Adaylarla çevrimiçi görüşmeler yapıldı, oylama gerçekleştirildi ve sonuçta eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, ülkenin yeni geçici başbakanı seçildi.

Nepal’in ilk kadın başbakanı seçildi

73 yaşındaki Karki, Cumhurbaşkanı Paudel’in huzurunda yemin ederek göreve başladı. Böylece Nepal’in ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti.

Karki’ye 6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verildi. İlk kabine toplantısında meclisin feshedilmesi önerisinin gündeme alınması bekleniyor.

Karki, 2016 yılında Yüksek Mahkeme Başkanı olarak atandığında bu görevi üstlenen ilk kadın olmuştu. “Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans” tavrıyla tanınan Karki’nin başbakanlığa gelmesi, protestocuların şeffaflık ve adalet taleplerinin karşılığı olarak görülüyor.

Protestoların ağır bilançosu

Nepal Sağlık Bakanlığı, hükümet karşıtı gösterilerde en az 51 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1368 kişinin yaralandığını açıkladı. Özellikle Z kuşağının önderliğinde gerçekleşen eylemler, güvenlik güçleriyle sert çatışmalara sahne oldu.