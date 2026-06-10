Netanyahu, seçimlerde yeniden aday olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekim ayında yapılması planlanan seçimlerde yeniden aday olacağı açıklandı. Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bir kez daha aday olacağı ve seçimleri kazanmasının beklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, daha önce ABC News'e verdiği röportajında Netanyahu'nun aday olup olmayacağını bilmediğini söylemişti.

Netanyahu, anketlerde destek göremedi

İsrail, ülkenin en büyük güvenlik zaafı olarak kabul edilen 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısından bu yana ilk kez sandığa gidecek. Aralık 2022'te İsrail tarihinin en sağcı koalisyonuyla iktidara döndüğünden beri çalkantılı bir dönem geçiren Netanyahu, Gazze, Lübnan ve İran savaşlarından önce kitlesel hükümet karşıtı protestolarla karşı karşıya kaldı. Ülkede yapılan anketler, Netanyahu'nun lideri olduğu koalisyonun bir sonraki seçimde çoğunluğu kaybedeceğini gösteriyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün 9 Haziran'da yayınladığı bir ankete göre, İsrail halkının yüzde 61'i Netanyahu'nun aday olmaması gerektiğine inanıyor. Buna rağmen, anketler muhalefetin kuracağı muhtemel bir koalisyonun bazı muhalefet liderlerinin reddettiği Arap partileriyle bir koalisyon kurmadığı sürece parlamentoda çoğunluğu elde edemeyeceğini de gösteriyor.

ABD'li ve İsrailli yetkililer, 28 Şubat'ta İran'a birlikte saldırı başlatan Trump ve Netanyahu'nun arası son dönemde gergin görülse de halen yakın bir iş birliğinin olduğunu savunuyor.

Trump, Netanyahu'ya "deli" demişti

ABD merkezli haber sitesi Axios geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. Üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan haberde; Trump'ın, Lübnan'la gerilimi tırmandırdığı için Netanyahu'ya sinirlendiği kaydedildi. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının farkında olduğunu ve İsrail'in karşılık verme hakkının bulunduğunu belirten Trump, buna rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) son günlerde Lübnan'da orantısız bir şekilde güç kullandığını ifade etmişti. Bu durumun İran'la ateşkesi uzatma çabalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Trump'ın Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin" dediği iddia edilmişti.