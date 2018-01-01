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Netanyahu'dan İran açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, "İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak." dedi.

Netanyahu'dan İran açıklaması
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İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran'da 5. gününe giren hükümet karşıtı protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, "İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: İHA

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