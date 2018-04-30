Netanyahu'dan İran iddiası

30 Nisan 2018

İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğuna ilişkin ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

İran'da çok yüksek düzey gizliliği olan bir yerden Amad Projesi belgelerini ele geçirdiklerini söyleyen Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretme ve deneme çalışmalarını uluslararası toplumdan sakladığını, ele geçirilen belgelerin bu çalışmaları somut olarak ortaya koyduğunu öne sürdü.

Kaynak: DHA