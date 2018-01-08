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New York'taki Trump Towers'ta yangın çıktı

New York'ta ABD Başkanı Trump'a ait Trump Towers'ta çıkan yangında iki kişi yaralandı.

New York'taki Trump Towers'ta yangın çıktı
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ABD'nin New York kentinde bulunan, ABD Başkanı Donald Trump'a ait Trump Towers'ta yangın çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, binanın çatısından dumanlar yükseldiği görüldü.

Reuters, yangında iki kişinin yaralandığını bildirirken, bir kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olay sırasında Washington'da bulunan Trump'ın, lüks rezidans ve mağazaların bulunduğu kuleleri zaman zaman ziyaret ettiği biliniyor.

Donald Trump Trump Towers New York

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