Nissan'da kriz büyüyor

18 Ekim 2017

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co. geçen hafta ülkedeki fabrikalarındaki araç denetimlerinde büyük çaplı yolsuzluk yapıldığını açıklamasının ardından, bu uygulamaların geçen haftaya kadar devam ettiğini duyurdu.

Japonya'nın ikinci büyük araç üreticisi, son üç yıl içinde iç pazarda sattığı 1.2 milyon aracı geri çağırdı. Bu araçların son kontrollerinin, yetkili teknisyenlere yaptırılmadığı ortaya çıkmıştı.

Reuters'e e-posta ile bilgi veren bir Nissan yetkilisi, 20 Eylül'de açıklanan yolsuzluktan sonra, Nissan'ın Shonan fabrikasında 11 Ekim tarihinde bile aynı uygulamanın devam ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, 2 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, 20 Eylül'den sonra kontrolleri sadece yetkili teknisyenlere yaptırdıklarını söylemişti.

Ancak bu tarihten sonra Shonan fabrikasında iki yetkisiz teknisyenin son kontrolleri yapmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Bu sürede Shonan'da 3,800 araç kontrolden geçmiş.