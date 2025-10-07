Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu!

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekaniği alanında keşiflere imza atan üç bilim insanına verdiğini duyurdu.

Stockholm'de düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, prestijli ödül; İngiliz John Clarke, Fransız Michel Devoret ve ABD'li John Martinis arasında paylaştırıldı. Üç bilim insanı, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfine" ilişkin yaptıkları öncü çalışmalar sayesinde ödüle layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan kararda, üç bilim insanının kuantum fiziği alanındaki öncü araştırmalarının, modern teknolojilerin gelişimine önemli katkı sunduğu vurgulandı.

2024 ödülünü kim almıştı?

Öte yandan, geçtiğimiz yılın, yani 2024 Nobel Fizik Ödülü, “yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmaları” nedeniyle ABD’li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton’a verilmişti.