Nobel Komitesi Başkanı'ndan Trump'a: Ödül cesaret ve dürüstlük sahiplerine veriliyor
Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado’ye verdiğini açıkladı. Beyaz Saray'dan ise ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmediği için Nobel Komitesi'ne tepki geldi. Tepkilerin üzerine ise Komite Başkanı, "Ödül cesaret ve dürüstlük sahiplerine veriliyor" dedi.
Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’ya verdi.
Komite, Machado’nun Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki kararlılığı ve ülkenin diktatörlükten demokrasiye adil, barışçıl bir geçiş süreci yaşaması için gösterdiği “yorulmak bilmez çabaları” nedeniyle ödüle layık görüldüğünü bildirdi.
Beyaz Saray'dan tepki geldi
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek." ifadesini kullandı.
Cheung, Trump'ın ödülü kazanmamış olmasına atfen, "Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır." görüşünü paylaştı.
Nobel Komitesi: Ödül cesaret ve dürüstlük sahiplerine veriliyor
Basın toplantısında Trump ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes, "Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz." yanıtını verdi.