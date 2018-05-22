Nükleer tesisin kapanışı için Kuzey Kore'ye gittiler

22 Mayıs 2018

Kuzey Kore uzun yıllar yoğun rekabet yaşadığı Güney Kore ve ABD ile son dönemde yaptığı yoğun görüşmeler sonunda nükleer deneme tesislerini kapatacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Batı ülkeleri ve Çin haber kuruluşlarından yaklaşık 25 gazeteci, Kuzey Kore'nin nükleer tesisini kapatmasına tanıklık etmek üzere bugün bu ülkeye gittiler. Ancakok sayıda haber kuruluşu nükleer tesisin kapatılmasını izlemek için talepte bulunmuş olmalarına rağmen, Kuzey Kore'ye giriş izni alamadılar.

Pyongyang, Punggye-ri tesislerinin 23-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak kapanışını izlemeleri için uluslararası medyadan az sayıda gazeteci davet etti, ancak hiç teknik uzman çağırmadı.

ABD, Kuzey Kore'den tesisin kapatılmasının "kalıcı ve geri dönüşü olmayan, denetlenmesi mümkün ve bilgileri açık" olmasını istemişti.

Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze programlarından dolayı Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulanıyor. Ancak Kuzey Kore, bu anlaşmadan sonra da, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılacak olan zirve toplantısından çekilme tehdidi yapmıştı.

Kaynak: Reuters