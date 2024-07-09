OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5,9'a yükseldi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Bölgede enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yükseldiğini bildirdi.
OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, Bölgede yılın ilk 4 ayında %5,7-5,8 seviyelerinde seyreden tüketici fiyatları, Mayıs ayında %5,9 seviyesine çıktı. Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon %6,6 seviyesindeydi.
Enflasyon 38 OECD ülkesinin 18'inde yükselirken, 13'ünde düştü, diğerlerinde sabit kaldı.
Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık %6,2'den %6,1'e indi.
Enerji fiyatlarında bir önceki ay %0,1 olan düşüş, Mayıs ayında %2,5 artışa döndü. Gıda fiyat artış hızı %4,8 olarak sabit kaldı.