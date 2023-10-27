Ölenlerin yüzde 40’ı çocuk halkın yüzde 70’ı yerinden oldu

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Filistinli çocuklarla ilgili Genel Kurul'a sunduğu rapor hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Albanese, "İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanı şimdiden, tahminen (İsraillilerin kayıplarından) 5 kat fazla, 5 bin 700 kişinin ölümüne neden oldu ve bunların yüzde 40'ı çocuktu. Neler olduğunun farkında mıyız?

15 bin de ağır yaralı var" diye konuştu. Albanese, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, hepimiz için, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf da Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin insanın evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Maruf, yerinden edilenlerin bölgede ki nüfusun yüzde 70'ini oluşturduğunu ve bu kişilerin ağır insani şartlar altında yaşadığını kaydetti: "Yerinden edilenler, okullar, kiliseler, hastaneler ve sağlık merkezlerinden oluşan 223 barınma merkezine dağıldı."

GAZZE'DEN NOTLAR

-Gazze Sağlık Bakanlığı: 7 Ekim’den bu yana 7 bin kişi hayatını kaybetti.

-İsrail: 24 saatte 250 Hamas hedefi vuruldu.

-UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze, sıkışıp kalmış nüfusun mezarlığı haline geldi.

- ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya, BMGK'yi kilitleyip insani ateşkese fırsat vermedi.

-Gazze için insani yardım taşıyan 12 TIR daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

- İsrail'in eski BM Daimi Temsilcisi Gillerman, Filistin halkı için "insanlık dışı hayvanlar" dedi.