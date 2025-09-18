Önce Eurovision şimdi Dünya Kupası! İspanya'dan büyük İsrail resti

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmadan çekileceğini açıklayan İspanya, şimdi de 2026 FIFA Dünya Kupası için benzer bir çıkış yaptı. Avrupa şampiyonu İspanya, İsrail'in turnuvada yer alması durumunda boykotu gündeme getirdi.

İspanyol hükümeti, Gazze'deki İsrail faaliyetlerine tepki olarak radikal bir protestoya hazırlanıyor. Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olarak gösterilen İspanya, kupadan çekilebileceğini duyurdu.

"İsrail uluslararası platformları aklama aracı olarak kullanamaz"

İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) yetkilileri, İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarından dışlanması gerektiğini savundu. Başbakan Pedro Sánchez ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası FIFA ve UEFA'dan men edilmesini hatırlatarak, "İsrail uluslararası platformları imajını aklamak için kullanamaz" dedi.

PSOE temsilcisi Patxi Lopez, sporun İsrail'e alan açmaması gerektiğini belirterek, adım atılmaması halinde İspanya'nın turnuvadan çekilmesinin ciddi bir ihtimal olduğunu kaydetti. Spor Bakanı Pilar Alegria da, "Bu boykot tehdidi, insan hakları temelinde ahlaki bir meseledir" ifadesini kullandı.

Yıldız isimleriyle İspanya favoriler arasında

Lamine Yamal ve Rodri gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran İspanya, 2026'ya katılım konusunda favoriler arasında. Ancak hükümetin bu çıkışı FIFA'yı diplomatik bir krize sürüklemiş durumda. İsrail'in turnuvaya katılımı halinde alınacak karar, Dünya Kupası'nın bütünlüğünü de etkileyebilir.

Eurovision'dan çekilme kararı

İspanya, Eurovision için de benzer bir karar almıştı. Devlet radyo ve televizyon kurumu RTVE, İsrail'in yarışmada yer alması halinde çekilme yönündeki öneriyi kabul etmişti. Böylece İspanya, İzlanda, İrlanda, Hollanda ve Slovenya ile birlikte çekilme kararı alan beş ülke arasına katıldı.

1961'den bu yana 63 kez Eurovision'a katılan İspanya, 1968 ve 1969'da üst üste birincilik elde etmiş, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ile birlikte “Büyük Beşli” arasında kritik rol oynamıştı.